تماسيح أسوان يفترسون الزمالك في الدوري

زهرة الجنوب يواصل عروضه الرائعة.. وفيريرا يفرط في الانفراد بالصدارة

حقق أسوان نتائجه مفاجئة بالفوز على ضيفه الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت عصر الإثنين، لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أسوان وسط حضور جماهيري لافت للنظر، بلغ عدده أكثر من 5 آلاف مشجع من كلا الفريقين، جيدة المستوى وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها.

ودخل أسوان اللقاء بشكل ضاغط على دفاعات الزمالك، مما أسفر عن ركلة ركنية في الدقيقة الثانية، أُرسلت عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، لترتطم في جسد مدافع الأبيض محمد عبد الغني وسكنت شباك فريقه، ليعلن عن تقدم تماسيح النيل مبكرًا.

وحاول الزمالك استعادة اتزانه سريعًا، إلا أن أسوان باغته بفرصة أخرى، انتهت بعرضية متقنة قابلها ديلسون برأسية رائعة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد عواد.

وبعد ذلك، بدأ الزمالك في السيطرة على زمام اللقاء، مع ارتكان فريق أسوان للأسلوب الدفاعي، وطالب لاعبو الأبيض الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20، إثر كرة مشتركة مع سيف الدين الجزيري، إلا أن أمين عمر أمر باستكمال اللعب.

وشكّل أسوان هجمات مرتدة سريعة على مرمى الزمالك بعد مرور نصف ساعة من بداية اللقاء، كادت أن تسفر عن الهدف الثاني لزهراء الجنوب، لولا تدخل القائم الأيسر مرتين نيابةً عن محمد عواد، إذ تصدى في الأولى لرأسية رائعة من ديلسون، وفي الثانية لتسديدة قوية من محمد ناجي جدو.

وبعد هدوء نسبي في أحداث اللقاء ومحاولات على استحياء من الزمالك، عاد أسوان لضغطه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وحصل على ركلة ركنية، أُرسلت عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها ديلسون كاموني برأسية رائعة سكنت شباك محمد عواد، ليعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم زهراء الجنوب بهدفين دون رد.

الشوط الثاني، بدأ أيضًا من جانب أسوان، الذي كاد أن يسجل الهدف الثالث بعد تسديدة من ديلسون، مرت بجوار القائم الأيسر لعواد، فيما رد البديل يوسف أسامة نبيه بتصويبة قوية أبعدها الحارس عمرو حسام إلى ركلة ركنية، قبل أن يهيمن بعدها الزمالك على مجريات اللعب.

وتمكن الزمالك من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55، بعد ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، أرسلها أحمد زيزو بعرضية متقنة، قابلها حسام عبد المجيد برأسية في الشباك.

ورغم الهدف المبكر للزمالك في الشوط الثاني، إلا أن المباراة عادت لهدوئها مُجددًا، مع تبادل السيطرة على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين، فيما كانت الفرصة الأخطر لصالح أسوان في الدقيقة 60، بعد تمريرة بينية من أحمد بلحاج، انفرد على إثرها محمد ناجي جدو بالمرمى، لكنه لم ينجح في استغلالها.

وتواصل الهدوء في أحداث اللقاء، حتى أطلق الحكم أمين عمر صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، يواصل أسوان مستوياته الرائعة مع المدرب أحمد الرمادي، ليرتفع رصيده إلى النقطة 15 التي يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري العام، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 24.