وزير الخارجية الصيني: نسعى لعلاقات عمل وثيقة لتوطيد العلاقات الأمريكية الصينية

سعى وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج إلى علاقات صينية أمريكية أفضل في محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية في بكين.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، إن تشين، سفير الصين لدى الولايات المتحدة قبل توليه مهامه الجديدة، تطلع إلى الحفاظ على شراكة عمل وثيقة مع بلينكن.



وبشكل منفصل، قال بلينكن على تويتر إنه وتشين بحثا "الإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة".



وجاءت المكالمة الهاتفية، حيث كان يستعد تشين جانج لمغادرة واشنطن لتولي مهامه الجديدة، وزيرا للخارجية الصينية.



وجاء تغيير قيادة الخارجية الصينية في وقت أظهرت فيه بكين مؤشرات على العودة إلى استراتيجية دبلوماسية هادئة بعد تنامي رد فعل عنيف على أسلوب المواجهة الذي تتبعه.



وشهد العلاقات بين واشنطن وبكين حالة من التوتر بشأن مجموعة متنوعة من القضايا تتراوح بين التجارة والتكنولوجيا، بينما ظل الدعم الأمريكي المتواصل لتايوان، المصدر الرئيس للتوتر مع الصين، التي تعتبر الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء من أراضيها.



ويشير تبادل التهاني بين وزير خارجية البلدين إلى أن زيارة بلينكن المقررة إلى بكين لا زالت قائمة قريبا لمتابعة ما خرجت عنه قمة نوفمبر بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، في أول اجتماع حضوري لزعيمي أكبر اقتصادين في العالم منذ تفشي جائحة كورونا.