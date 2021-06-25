مصرع 3 أشخاص إثر وقوع حادث سير على صحراوي الإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات تحمل أرقام "871 و3276 و478" أحدهم نقل ثقيل "تريلا" وذلك أثناء سيرهم أمام مساكن مبارك، منطقة عبد القادر، على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي، غربي المحافظة.

والضحايا هم كلٍ من: مرعي محمد محمد، 50 عاما، مقيم في منطقة العجمي - البيطاش، والسيد محمد سالم، 44 عامًا، مقيم في مدينة الحمام، محافظة مطروح، وعبد السلام نصر الدين محمد، 55 عامًا، مقيم في منطقة غيط العنب، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد ورود إشارة من إدارتي: شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغًا من الأهالي بمصرع 3 أشخاص في حادث على الطريق الصحراوي "تجاه القاهرة".

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الدفاع المدني، إلى موقع البلاغ، جرى نقل الضحايا إلى المشرحة، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضرًا إداريًا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.