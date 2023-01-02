خبير أوكراني: روسيا تتعمد شن هجمات المسيرات الانتحارية خلال الليل

قال خبير إن الهجمات الروسية بما يسمى بالمسيرات الانتحارية ضد أهداف في أوكرانيا، يتم شنها بتعمد خلال الليل وبطول نهر دنيبرو.



وقال الكولونيل فلاديسلاف زيليسنيوف لوكالة الأنباء الأوكرانية "ار بي اكيه- أوكرانيا" اليوم الاثنين "بشكل منطقى، لا يظهر كل شيء في السماء خلال الليل".



وقال إنه تم اختيار مسار الرحلات من الجنوب بطول نهر دنيبرو من أجل تجنب الدفاعات الجوية الأوكرانية عندما يكون ذلك ممكنا.



وشنت القوات الروسية مؤخرا موجات من الهجمات بالمسيرات الانتحارية، التي تنقض بشكل رأسي على أهدافها، حيث استهدفت العديد من المدن الأوكرانية في عدة ليالي متتالية.



وتمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاط معظم المسيرات وهي من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، إلا أن الحطام المتساقط تسبب في ضرر كبير.



وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مؤخرا عن اسقاط أكثر من 300مسيرة ايرانية انتحارية طرار- شاهد 136 تستخدمها روسيا.



ونفت إيران إرسال طائرات مسيرات إلى روسيا التي نفت بدورها استخدام هذه المسيرات في الحرب في أوكرانيا.