السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، الأحد، "ع.ف.أ"، صاحب محل دراجات بخارية، بالسجن المُشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه ماليا مبلغ 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة 24 قطعة حشيش وقرص مخدر؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 15749 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد والأقراص المخدرة، بقصد توزعها على عملائه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، أن عملية الضبط جرت أثناء القيام بحملة لتفقد الحالة الأمنية، حيث أبصرت المتهم أثناء تخليه عن "علبه تبغ" فالتقطتها القوة، وبفحصها تبين أنها تحتوي على 12 قطعة لمخدر الحشيش، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 12 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الوهاب.