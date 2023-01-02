رئيس كوريا الجنوبية: سول وواشنطن تبحثان إجراء مناورات نووية مشتركة

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.



وقال يون في مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو" نُشرت اليوم الإثنين، إن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردع موسع لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام.



وتأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، بعد يوم من إعلان وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج-أون، دعا إلى زيادة متسارعة في الترسانة النووية لبلاده، واصفا كوريا الجنوبية بأنها "عدو بلا شك".



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن يون قوله، إنه للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي، تأمل سول في المشاركة في عمليات القوات النووية الأمريكية.



ومع ذلك، لم يستبعد يون عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.



وقال إنه على الرغم من عدم وجود سبب لرفض القمة، فإنه يجب أن تتم هذه المناقشات بشكل مسبق من أجل الخروج بنتيجة مفيدة في القمة، ومشاركتها مع الأمة والدول المجاورة.



وقال: "علينا أن نبدأ بالحوار حول القضايا الإنسانية، وفتح الباب للتواصل والحوار بين الجنوب والشمال. علينا تحديد اتجاه من خلال إجراء قدر معين من المناقشات حول أجندات البلدين".