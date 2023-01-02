نفاد قميص كريستيانو رونالدو بمتجر النصر خلال ساعة

نجحت إدارة النصر السعودي، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، بعد أن تم الإعلان عن فسخ التعاقد من قبل النادي الإنجليزي مع اللاعب بالتراضي.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية على نفاد القميص الخاص بصاروخ ماديرا في متجر النصر.

وأشارت الصحيفة أن جميع النسخ من قمصان النجم البرتغالي قد نفدت خلال ساعة من طرحه بالمتجر الخاص لفريق النصر.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده مع رونالدو لمدة عامين دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية أوضحت أن القيمة المالية للصفقة تقترب من 200 مليون يورو في العام الواحد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ تعاقد رونالدو بالتراضي عقب هجومه على إدارة النادي وعلى الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني خلال حواره مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان.