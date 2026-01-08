استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في غزة وغارات متواصلة على القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهدت طفلة فلسطينية صباح يوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد الطفلة همسة نضال حوسو (11 عامًا) برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية ومدفعية على مناطق قطاع غزة، مصعدًا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب مراسل الوكالة فإن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة غزة، كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه على حي التفاح.

وأشار المراسل إلى إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية استهدف جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارتان من طائراته على شمال غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري من العاشر من أكتوبر العام المنصرم.