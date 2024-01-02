نعت حركة حماس، استشهاد سبعة من كوادرها في مقدمته صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، في استهداف صاروخي بطائرة مسيرة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

وقال بيان صادر عن حماس، إنها تنعي الشهيد صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقياديين بكتائب القسام سمير فندي (أبو عامر) وعزام الأقرع (أبو عبد الله).

كما نعت حماس، أربعة شهداء من كوادر وأبناء الحركة، وهم محمود زكي شاهين، ومحمد بشاشة، ومحمد الريس ، أحمد حمود.

وذكر بيان حماس، أن الشهداء السبعة سقطوا في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على الفلسطينيين في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان.

وقالت حماس: «نؤكّد أنَّ اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا. ويتحمّل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي، ولن يُفلحح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة».

وتابعت: «لقد امتزجت الدماء الطاهرة للقائد الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه مع دماء عشرات الآلاف من شهداء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والأقصى».

وتابعت الحركة: «لقد مضى القائد الشيخ صالح العاروري، وإخوانه إلى ربّهم شهداء، بعد حياة حافلة بالتضحية والجهاد والمقاومة والعمل من أجل فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ونالوا أسمى أمانيهم على درب ذات الشوكة، وتركوا من خلفهم رجالاً أشدّاء يحملون الرّاية من بعدهم، ويكملون المسيرة، دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا حتى التحرير والعودة».

وختم البيان قائلا: «حركة حماس تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا، ما يزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين، هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها أنها تكون أشد قوة وإصراراً».