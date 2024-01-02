نائب رئيس جامعة بنها يتابع سير الامتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، من جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تفقد سير الامتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير كل احتياجات الطلاب، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكليتين للامتحانات، وتحقيقهم الانضباط والانتظام، والالتزام بالقواعد المقررة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات.