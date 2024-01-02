أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا في طوكيو، وذلك على خلفية اشتعال النيران في طائرة تقل ما يزيد عن 300 راكب على المدرج.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، باشتعال النيران في طائرة تقل ما يزيد عن 300 راكب على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو اليوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ألسنة اللهب تخرج من نوافذ الطائرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة، التي أقلعت من مطار شين شيتوس في هوكايدو، كانت تقل أكثر من 300 راكب.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب البلاد، وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 48 شخصا، وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الضحايا لقوا حتفهم في محافظة إيشيكاوا، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مصابين في محافظات؛ نيجاتا وفوكوي وتوياما وجيفو.