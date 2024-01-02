التحقيق مع طبيب متهم بإجراء عمليات إجهاض للفتيات بالعمرانية

تحقق النيابة الكلية بجنوب الجيزة مع طبيب متهم بإدارة عيادة لإجراء عمليات إجهاض للفتيات بمنطقة العمرانية.

ووجهت النيابة للطبيب تهمة استخدام عيادة لإجراء عمليات إجهاض للفتيات الراغبات في إجراء تلك العملية نتيجة حملهن سفاحاً أو الراغبات في إجهاض حملهن لأسباب مختلفة نظير مقابل مادي، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحريات، أن أهالي منطقة ساقية مكي عثرو على جثة جنين غير مكتمل وسط القمامة، وتبين أن الجنين نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، حيث إن الفتاة تمت خطبتها من أحد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ثم تمت خطبتها مرة ثانية من شخص آخر، وبعد فترة عادت لمحادثة خطيبها الأول داخل مسكنه وأقامت معه علاقة غير شرعية وأسفر ذلك عن حملها سفاحا.

وأوضحت التحريات أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية وأجرت لها عملية إجهاض والتخلص من الجنين وإلقائه بصندوق قمامة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توكتوك بالتخلص من الجنين وجرى ضبطهم كما تم القبض على الطبيب واقتيادهم إلى ديوان القسم، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.