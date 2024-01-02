تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر والكورنيش خلال فترة رأس السنة وعيد الميلاد

أعلن اللواء علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن المدينة تشهد أجواء متميزة بعد استكمال أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق وكافة المسطحات الخضراء بطول كورنيش النيل بالإضاءة الملونة وأشجار الكريسماس والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، بمناسبة إستقبال أعياد رأس السنة.

وأكد أن المحافظ وجه بشأن تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجه خلال فترة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد وظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

كما أصدر محافظ الأقصر، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استقبال محافظة الأقصر للعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وشدد محافظ الأقصر على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات.