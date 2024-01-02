أونروا: مراكزنا تأوي 4 أضعاف طاقتها من النازحين بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن عدد النازحين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة هربا من الغارات الإسرائيلية في مناطق سكنهم، يعد "أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأضافت في بيان إن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ أونروا التي تقع في مناطق الوسط والجنوب أكثر من 12 ألف نازح، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت أن إجمالي "أعداد النازحين الذين يلتجؤون في 155 منشأة تابعة لها، بلغ نحو 1.4 مليون نازح".

وتابعت أن "حوالي 400 ألف شخص آخرين يعيشون بالقرب من هذه الملاجئ"، مشيرة إلى أنهم "يحصلون على الخدمات التي تقدمها أونروا".

وأشارت الوكالة الأممية إلى تعرض نحو "60 منشأة تتبع لها لإصابات مباشرة منذ 7 أكتوبر الماضي، و68 منشأة أخرى لأضرار جانبية".

وذكرت أن التقديرات الأولية تفيد "بمقتل ما لا يقل عن 314 نازحا، كانوا يلجأون في مراكزنا، فضلا عن إصابة ألف و129 آخرين".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، فر مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم هربا من القصف الإسرائيلي العنيف في مناطق سكنهم، في أرقام قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بنحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.3 مليون فلسطيني يسكنون القطاع.