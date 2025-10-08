فلسطين والأوروجواي تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الأوروغواي، ناديا قراقرة، مع أمين سر رئاسة جمهورية الأوروغواي الشرقية، أليخاندرو سانشيز، تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك خلال لقائهما بمقر الرئاسة الأوروغوانية في العاصمة مونتفيديو.

وتطرق اللقاء إلى أهم النقاط العالقة والخاصة بالعلاقات الثنائية، وفيما يتعلق بتوجهات الرئاسة الأوروغوانية بخصوص دعم القضية الفلسطينية، وأهمية وضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل والذي يموت جوعاً وحصاراً ودماراً بناءً على استنتاجات ودراسات جميع المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، وإمكانية إرسال مساعدات إنسانية من الأوروغواي إلى قطاع غزة.

وشكرت قراقرة سانشيز على موقفه الذي لا لبس فيه من الإبادة الجماعية في فلسطين، وتم الاتفاق على الترتيب للاستمرار في مراجعة جميع التفاصيل العالقة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف دعماً لفلسطين ومساعيها المشروعة في حق تقرير المصير.