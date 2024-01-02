جيش الاحتلال يقتحم مدنا ومخيمات بالضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفقا لشهود عيان ومصادر فلسطينية.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن الاقتحام الأوسع نفذه جيش الاحتلال في مدينة قلقيلية (شمال) وبلدة عزون (شرق المدينة) ومدينة جنين ومخيمها (شمال)، ومخيم عين السلطان قرب أريحا (شرق).



وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي.



وأظهر مقطع مصور اعتداء وسحل جيش الاحتلال لفلسطيني مصابا في المدينة، ولم يعرف بعد طبيعة إصابته.



وفي بلدة عزون (شرق قلقيلية) انسحب جيش الاحتلال بعد عملية عسكرية كبيرة وقع خلالها اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.



وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة وأصوات تفجيرات سمعت بين الحين والآخر في البلدة.



وأفادت مصادر محلية أن مقاومين فجروا عبوات محلية الصنع في قوة إسرائيلية، حاصر عقبها جيش الاحتلال المقاومين في مبنى سكني.



وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أصابت المحاصرين واعتقلتهم، دون معرفة طبيعة إصاباتهم.



وفي جنين، قال شهود للأناضول إن آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المدينة ومخيمها ليل الاثنين/الثلاثاء، وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية واننشر قناصة جيش الاحتلال على أسطح منازل.



وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال أجرى تفتيشًا في عشرات المنازل وتحقيقا ميدانيا مع سكانها، على وقع اشتباكات مع مقازمين فلسطينيين.



وأِشارت مصادر طبية أن شخصا أصيب بجراح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين، نقل للعلاج في مستشفى ابن سينا التخصصي.



وانسحب جيش الاحتلال بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات.



كما نفذ جيش الاحتلال اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها مخيم عين السلطان قرب أريحا، وبلدة نعلين (وسط)، وضاحية شويكة قرب طولكرم (شمال).



ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي ، كثّف جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية.