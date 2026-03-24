وزير خارجية الإمارات يبحث مع عدد من وزراء الدول التطورات الإقليمية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول ، التطورات الإقليمية الراهنة مع استمرار الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول .

وبحثت الاتصالات -وفقا لوكالة الأنباء الاماراتية- اليوم الإثنين، العواقب الوخيمة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية ، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و الوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية وأكدوا الحق الكامل والمشروع لكافة الدول المستهدفة في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين، وفق القانون الدولي.

كما تطرق الوزراء خلال المحادثات الهاتفية إلى أهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

و أجرى الوزير الإماراتي المباحثات الهاتفية مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، ولي هواي ترونغ وزير خارجية فيتنام ، و توم بيريندسن وزير خارجية هولندا، والدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج في موريتانيا.

س ر ش / م م ر