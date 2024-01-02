خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مرانه الأول خلال المعسكر المقام في العاصمة الإدارية في ستاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، ضمن الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وشهد المران مشاركة 26 لاعبًا، هم:محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، محمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي، ثنائي حراسة المرمى، بالإضافة لأسامة جلال تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا .

وحضر تدريبات المنتخب حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم .

ويخوض المنتخب الوطني معسكرًا في العاصمة الإدارية يخوض خلاله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم الأحد المقبل 7 يناير، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وانضم جميع لاعبي قائمة منتخب مصر إلى معسكر الفريق باستثناء محمد صلاح الذي خاض مواجهة أمس الإثنين مع ليفربول، ومن المتوقع أن ينضم بعد غدٍ، الخميس.

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، كاب فيردي وموزمبيق.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.