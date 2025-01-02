 انفجار ألعاب نارية في هونولولو يخلف قتلى وعشرات الإصابات ليلة رأس السنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انفجار ألعاب نارية في هونولولو يخلف قتلى وعشرات الإصابات ليلة رأس السنة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 7:41 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 7:41 ص

أسفر انفجار ألعاب نارية في ليلة رأس السنة في أحد أحياء منطقة هونولولو عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وفقا للسلطات.

وقع الحادث قبل منتصف الليل بقليل خارج أحد المنازل، بحسب بيان صادر عن إدارة الإطفاء في هونولولو.

يقع الحي بالقرب من مطار هونولولو الدولي وقاعدة مشتركة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، وعلى بعد حوالي 22ر3 كيلومتر شرق نصب "يو إس إس أريزونا" التذكاري، الذي يخلد ذكرى البحارة الذين قتلوا في الهجوم على بيرل هاربر والذي أدى إلى دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

وتم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، بينما نقل 20 ضحية أخرى إلى المستشفيات، وفقا لخدمات الطوارئ الطبية في هونولولو.


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