«رجوع مافيش» لـ محمد نور تحقق مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

حققت أغنية "رجوع مافيش" لـ الفنان محمد نور أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية "رجوع مافيش" من كلمات عمر عبده على و الحان عمرو الشاذلى و توزيع ومكس وماستر هشام البنا، وجيتار مصطفى نصر، وتشيللو عبد الله سمير .

وكان قد نال البوستر التشويقي لـ "رجوع مافيش"، على صفحة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إعجاب الجمهور علي مجال واسع الانتشار، بعد نجاح أغنية "هو في كده" في صيف 2024 .

وجاءت كلمات أغنية رجوع مافيش لـ الفنان محمد نور كالتالي:



إيه؟؟

جاي عايز مني إيه

اللي بتفكرني بيه

عدي وقته خلاص وراح

إيه ؟؟؟

أنت مش روحت ومشيت

وأما أنا ارتحت ونسيت

جاي تفتحلي فجراح

...........

رجوع مفيش.. هعيش

موقفتش حياتي يوم عليك

نسيت

كمان كل اللي بيفكرني بيك

خلاص

روح اللي بينا ضيعته بأيديك

.............

راح

اللي بينا راح زمان

دا انت فضتلي المكان

اللي كنت زمان ماليه

إيه

الندم هيفيد بٱيه

عدي وقت كتير عليه

واللي بينا بقيت ناسيه

.....

مات

اللي بينا اعتبره مات

روح ملكش ذكريات

جنبي مبقاش ليك مكان

روح

روح متحلمش برجوع

صعب انا تجبني الدموع

هيا خلصت من زمان