إذاعة جيش الاحتلال: 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن «28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب، بينهم 16 من الاحتياط، في أعلى رقم منذ 13 عامًا».

מתחילת המלחמה: 28 חיילי צה"ל נטלו את חייהם, בהם 16 אנשי מילואים - שיא שלילי של 13 שנים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/8WOIPUOv7p — גלצ (@GLZRadio) January 2, 2025

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال بمقتل 891 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وأشار في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال ديسمبر الأول وحده، بمعدل 45 غارة يوميا.

ولفت إلى أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية.

وزعم أن «الهجمات شملت استهداف مقاتلين من حماس وحلفائها وأنفاق ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة».

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني وقرابة 13 ألف مفقود.