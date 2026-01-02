سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوبي لبنان

استهدفت سلسلة غارات جوّية نفّذها الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المناطق في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الجمعة.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت سهل عقماتة وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان في جنوب لبنان، واتبعها بسلسلة غارات عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في جنوب لبنان، ملقيا عدد من الصواريخ من نوع جو -ارض، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما تعرّض الوادي الواقع بين بلدتي كفروة وعزة في قضاء النبطية في جنوب لبنان لـ3 غارات جوية إسرائيلية، بحسب بحسب الوكالة اللبنانية.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت صباح اليوم، قنبلةً على حفارة في بلدة عيتا الشعب. في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.