طاقم تحكيم مصري يقود مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم أفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طاقم التحكيم المكلف بإدارة المواجهة المرتقبة بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي تمثل اختبارًا حاسمًا للطرفين.

ويتولى قيادة المباراة الحكم المصري المخضرم محمد معروف، صاحب الخبرة الكبيرة في إدارة المباريات القارية، وكان قد أدار من قبل مباريات بارزة منها المباراة الودية بين تونس والجزائر التي انتهت بفوز المنتخب الجزائري 2-0 عام 2021، ويعاونه على الخط محمود أبو الرجّل كحكم مساعد أول، وأحمد حسام طه كحكم مساعد ثانٍ.

فيما سيشرف أمين عمر على مهمة الحكم الرابع، ويتولى متابعة التبديلات وإدارة المباراة خارج الملعب، بينما سيكون محمود عاشور مسؤولًا عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة في القرارات التحكيمية.

ويأتي هذا الطاقم المصري ليؤكد ثقة الاتحاد الإفريقي في خبرة الحكام المصريين وقدرتهم على إدارة المباريات المصيرية في البطولة، وسط ترقب جماهيري واسع لمتابعة سير المباراة.