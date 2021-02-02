 وزير الخارجية الأمريكي: نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأمريكي: نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 9:59 م

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية العميق من تصرفات روسيا تجاه المعارض أليكسي نافالني.

وكرر بلينكن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، دعوة بلاده للإفراج الفوري وغير المشروط عن «نافالني»، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما؛ من أجل ممارسة حقوقهم.

وسجن المعارض البارز أليكسي نافالني، لدى عودته إلى روسيا بعد تعافيه من محاولة قتله بمادة سامة، وحمل المعارض البارز الأجهزة الأمنية الروسية مسؤولية الهجوم، لكن الكرملين ينفي صحة ذلك.

وقالت السلطات الروسية إن نافالني كان من المفترض أن يمثل أمام الشرطة بصورة منتظمة نظرا لحكم صادر بحقه مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك