وزير الخارجية الأمريكي: نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية العميق من تصرفات روسيا تجاه المعارض أليكسي نافالني.

وكرر بلينكن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، دعوة بلاده للإفراج الفوري وغير المشروط عن «نافالني»، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما؛ من أجل ممارسة حقوقهم.

وسجن المعارض البارز أليكسي نافالني، لدى عودته إلى روسيا بعد تعافيه من محاولة قتله بمادة سامة، وحمل المعارض البارز الأجهزة الأمنية الروسية مسؤولية الهجوم، لكن الكرملين ينفي صحة ذلك.

وقالت السلطات الروسية إن نافالني كان من المفترض أن يمثل أمام الشرطة بصورة منتظمة نظرا لحكم صادر بحقه مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس.

The United States is deeply concerned by Russia’s actions toward Aleksey Navalny. We reiterate our call for his immediate and unconditional release as well as the release of all those wrongfully detained for exercising their rights.