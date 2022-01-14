 هشام ماجد: مكنتش عاوز أشارك في كتابة فيلم حامل اللقب لكن اضطريت - بوابة الشروق
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هشام ماجد: مكنتش عاوز أشارك في كتابة فيلم حامل اللقب لكن اضطريت


نشر في: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 5:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 فبراير 2022 - 5:43 ص

قال الفنان هشام ماجد، إنه يتم العمل على فيلم «حامل اللقب» منذ عام 2019، موضحًا أن جائحة كورونا هي ما أخرت خروجه للنور.

وأضاف أنه لم يكن يرغب في المساركة بكتابة العمل، لكنه اضطُر إلى ذلك بعد الاستعانة بعدد من المؤلفين الذين أخذوا القصة في منحى آخر بخلاف ما يرغب في إظهاره، موضحًا أنه اضطر في النهاية لمنشاركة إيهاب بليبيل في كتابة الفيلم.

وذكر أن العمل كلفه الكثير من الوقت والمجهود، خاصة أنه منشغل في أعمال أخرى، مضيفًا أنه كان منشغلا بكتابة الأعمال في السابق لكن الآن بات هدفه وتركيزه الأول هو التمثيل وليس الكتابة.

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