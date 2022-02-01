قبل يومين، ودع المصريون اللواء محمد عبد السلام المحجوب، والذي توفي، الإثنين،عط عن عمر ناهز 87 عاما.



بدأ المحجوب حياته العملية ضابطا بالقوات المسلحة عقب تخرجه في الكلية الحربية عام 1955،وانضم للعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية، وتدرج في منصبه إلى أن صار وكيلا له.



وخلال عمله بالمخابرات، قام المحجوب بعدد من الأدوار الهامة في أوقات عصيبة بعد هزيمة يونيو 1967، وتم التأريخ لجزء مم تلك البطولات في أعمال درامية، نستعرضها في السطور التالية:



*دموع في عيون وقحة.



عن رواية للكاتب صالح مرسي، تم عرض المسلسل التلفزيوني "دموع في عيون وقحة" عام 1980 من بطولة عادل إمام وإخراج يحيى العلمي، وتعرض المسلسل لصفحات هامة من ملف بطولات جهاز المخابرات المصرية، بتقديم أحد أهم العمليات المخابراتية .



وظهر دور اللواء المحجوب في أحداث المسلسل، في شخصية" الريس زكريا" وقام الفنان صلاح قابيل بأداء الشخصية .



والريس زكريا الذي قام بتجنيد الشوان لصالح المخابرات المصرية، بعد أن التقى به في اليونان في أحد المقاهي، وقت كان الشوان في ضيقة مالية، ليعرض على الريس زكريا شراء ساعته، ومع توالي الأحداث؛يحاول عملاء من الموساد تجنيد الشوان لصالحهم، ليدفعه واجبه الوطني لإبلاغ المخابرات المصرية بذلك، وتكون المفاجأة عندما يلتقي بمبنى الجهاز ب" الريس زكريا" الذي يعيد له ساعته، ويكلفه بمهتمه.



ويشرف محجوب على المهمة، والتي تثمر عن كثير من النجاحات كان أبرزها الحصول على جهاز اتصالات حساس من الموساد الإسرائيلي.



وتكون الصدمة عندما يتلقى الإسرائيليون أولى الرسائل ب" من المخابرات المصرية إلى المخابرات الإسرائيلية..نشكركم على حسن تعاونكم معنا في الفترة الأخيرة من خلال رجلنا جمعة الشوان".



*الحفار



عمل درامي آخر من أعمال صالح مرسي وثق لأعمال المحجوب، وهو مسلسل "الحفار " الذي عرض في 1996 من بطولة حسين فهمي ويوسف شعبان وإخراج وفيق وجدي.



ويوثق المسلسل لعملية هامة وهي تدمير الحفار الإسرائيلي قبل وصوله لمصر، وذلك من خلال اعتراضه بأحد الموانئ الإفريقية.



و المحجوب هو الضابط، الذي قام بتسهيل شحن المتفجرات الخاصة بعملية الحفار، عن طريق وضع الألغام والملابس والمعدات في حقائب، وتغطية تلك الألغام بمادة تمنع أي أجهزة من كشف ما بداخلها.





