وزير التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوي الاثنين المقبل لمدة شهر

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، انطلاق موسم التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2023، يوم الاثنين المقبل.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن مدة الأوكازيون ‏تستمر لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن أصحاب المحال الذين يريدون المشاركة في ‏التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون" سرعة التوجه إلى ‏مديريات التموين الواقعة في دوائرهم للحصول على التصاريح ‏اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل ‏إجراءات الحصول على تلك التصاريح.‏

وأكد المصيلحي، أهمية التزام الجهات المشاركة في ‏الأوكازيون بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنة ببيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع ‏خلال الشهر السابق للتصفية، لافتًا إلى أن الهدف من ‏الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بسبب التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

ونوّه بأن ‏الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة ‏التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية ‏وأدوات منزلية أيضا.