وزير التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوي الاثنين المقبل لمدة شهر

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، انطلاق موسم التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2023، يوم الاثنين المقبل.
وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن مدة الأوكازيون تستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وأن أصحاب المحال الذين يريدون المشاركة في التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون" سرعة التوجه إلى مديريات التموين الواقعة في دوائرهم للحصول على التصاريح اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل إجراءات الحصول على تلك التصاريح.
وأكد المصيلحي، أهمية التزام الجهات المشاركة في الأوكازيون بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة ببيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية، لافتًا إلى أن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بسبب التخفيضات التي توجد على السلع.
ونوّه بأن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضا.