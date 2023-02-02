أحمد مكي يستأنف تصوير الكبير أوي 7 بمنطقة أبو رواش

استأنف الفنان أحمد مكي، اليوم الخميس، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الكبير أوى 7" داخل الديكور الرئيسي بفيلا الفنان أشرف عبد الباقي بمنطقة أبورواش بالجيزة.

ومن المقرر أن يستمر التصوير داخل الديكور الرئيسي حتى منتصف الشهر الجاري، ثم ينتقل المخرج أحمد الجندي بعد ذلك إلى عدة أماكن بالقاهرة والجيزة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

ويجمع الجزء السابع من "الكبير أوى" جميع الممثلين الذين شاركوا العام الماضي في الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

"الكبير أوى" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.