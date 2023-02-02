سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق الأهلي السعودي هزيمة من نظيره الأخدود بنتيجة 4-1، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان أهلي جدة قد أعلن في 25 سبتمبر الماضي التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد رحلة طويلة مع الأهلي المصري.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للأهلي السعودي تحت قيادة موسيماني، حيث كان يخوض المباراة وفريقه متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

ورفع فريق الأخدود رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 37 في صدارة دوري الدرجة الأولى، فيما تراجع الأهلي للمركز الرابع بفارق الأهداف عن فرق المقدمة الثلاثة.