كشف أقطاي عبد الله، لاعب نادي إنبي، عن توقيعه لنادي الزمالك في وقت سابق، لكنه شعر بالحزن بعد عدم استكمال الصفقة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يستبعد إمكانية اللعب للأهلي أو بيراميدز في المستقبل.

وقال أقطاي في تصريحات إذاعية: "وقعت لنادي الزمالك وزعلت لعدم إتمام التعاقد"، مضيفاً: "اللعب للأهلي أو الزمالك شرف لأي لاعب في مصر، ورغم توقيعي للزمالك من الممكن أن ألعب للأهلي أو بيراميدز".

ويأتي ذلك في وقت نجح فيه إنبي مؤخرًا في تحقيق فوز مهم على الزمالك بهدف دون رد، ليضمن الفريق البترولي مكانه ضمن مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.