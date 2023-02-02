الساعة البيولوجية سلاح الأهلي لضرب سياتل في مونديال الأندية

ينتظر فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مباراة صعبة يوم السبت القادم، عندما يلتقي مع نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ويحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، والتي ستنطلق في السابعة والنصف من مساء يوم السبت القادم، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة فريق سياتل ساوندرز قد وصلت إلى مدينة طنجة المغربية مساء اليوم الخميس، بعد رحلة طيران امتدت لـ 8 ساعات، منذ مغادرتها مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية.

ومن المقرر أن يخوض فريق سياتل مرانه الأول في المغرب مساء غدًا الجمعة، قبل 24 ساعة فقط من مواجهته الأولى في كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي.

وقد تكون الساعة البيولوجية سلاح الأهلي في مواجهة سياتل ساوندرز، حيث إن الفارق الزمني بين مدينتي طنجة المغربية وسياتل الأمريكية يصل إلى 9 ساعات.

ويُعد عامل الوقت غير كافٍ أمام لاعبي سياتل ساوندرز من أجل تنظيم الساعة البيولوجية في أجسامهم قبل مواجهة الأهلي، حيث ينصح الأطباء دائما بالنوم لفترات طويلة خلال الأيام الأولى من السفر إلى دولة بينها فارقا كبيرا في التوقيت الزمني عن البلد القادم منها، لذلك قد يتأثر تركيز بعض لاعبي الفريق الأمريكي في مواجهتهم أمام المارد الأحمر.

وقد يكون تغيير المناخ المفاجئ بين المدينتين عاملا مؤثرًا أيضًا على تركيز بعض لاعبي الفريق الأمريكي، حيث تنخفض درجات الحرارة في مدينة سياتل خلال الوقت الحالي من العام إلى أقل من الصفر، والتي تتسم بـ برودة الجو القاسية، فيما تتراوح درجات الحرارة في مدينة طنجة بين 13 و 18 في الوقت الحالي.