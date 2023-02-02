الاتحاد الأوروبي يُخصص أكثر من 43 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ميانمار وبنجلاديش

خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 43 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص في ميانمار، وكذلك احتياجات لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم إلى ميانمار أكثر من 18 مليون يورو للاستجابة لتزايد الاحتياجات الإنسانية خاصة بعد استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021. وسيسمح التمويل للشركاء في المجال الإنساني بضمان توفير الدعم المنقذ للحياة مثل الحماية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل أيضًا دعم جهود بنجلاديش في الاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا الوافدين من ميانمار من خلال توفير أكثر من 23 مليون يورو، سيساهم جزء منها أيضًا في تنفيذ برامج التأهب للكوارث في البلاد. كما سيساعد تخصيص مبلغ إضافي قدره 2 مليون يورو في تلبية احتياجات الروهينجا واللاجئين الآخرين في البلدان المجاورة، مثل إندونيسيا وماليزيا.