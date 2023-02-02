قدم بنك الاستثمار الأوروبي دعما لمشروعات طاقة مستدامة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بمبلغ قياسي بحوالي 17.1 مليار يورو (18.7 مليار دولار).

وأعلن رئيس البنك فيرنر هوير اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي السنوي ببروكسل، إنه تم في المجمل الموافقة على 72.5 مليار يورو في شكل تمويل من جانب بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2022.

وقال إن التمويل سيمكن من تنفيذ استثمارات بحوالي 260 مليار يورو وتوفر حوالي 950 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2026.

وبحسابه الخاص، يعد بنك الاستثمار الأوروبي، هو بنك الاتحاد الأوروبي، أكبر مؤسسة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في العالم.

وفي الآونة الأخيرة، شارك بوجه خاص كجهة مانحة لمشروعات مكافحة تغير المناخ ودعم أوكرانيا أيضا.

ووفر البنك العام الماضي 1.7 مليار يورو لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها القوات المسلحة الروسية.

وفي ألمانيا، ارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك بنسبة سنوية بلغت 20% ليصل إلى 6.61 مليار يورو، وفقا لبيانات صدرت اليوم الخميس.

واستثمر بنك الاستثمار الأوروبي في قطارات وعربات ترام جديدة على سبيل المثال، إضافة إلى قطارات تعمل ببطاريات مبتكرة، كي تحل محل القاطرات التي تعمل بالديزل في منطقة برلين الكبرى.

كما تم توجيه أموال، على سبيل المثال، إلى مزارع توليد الطاقة بالرياح وتحديث شبكات الكهرباء، وكذلك إلى خطوط إنتاج مضخات الحرارة وبناء مصنع لمواد بطاريات السيارات.

وقال هوير: "نشهد في ألمانيا اهتماما متزايدا بمشروعات تسهم في التحول الأخضر للاقتصاد".