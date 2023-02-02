وزيرة خارجية بيرو: إجراء انتخابات هذا العام للخروج من الأزمة السياسية

قالت وزيرة خارجية بيرو آنا سيسيليا جيرفاسي في واشنطن هذا الأسبوع، إن بلادها ملتزمة بإجراء انتخابات جديدة هذا العام، كسبيل للخروج من الأزمة السياسية المدمرة بالبلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، قالت جيرفاسي في مقابلة أجريت بسفارة بلادها في واشنطن إن الرئيسة المؤقتة دينا بولوارت لن تنزل على مطالب المتظاهرين بالتنحي، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في عام 2023.

وقالت إن الحكومة الانتقالية في بيرو تسعى "لإيجاد حل فعال وديمقراطي لهذه الأزمة".

وتعرضت بيرو على مدى شهرين لاضطرابات عنيفة منذ أن تم عزل الرئيس بيدرو كاستيو والقبض عليه في السابع من ديسمبر الماضي، بعد ساعات من محاولته حل الكونجرس "البرلمان".

وتسببت عشرات الحالات من قطع الطرق السريعة في إحداث اضطرابات كبيرة بقطاعات التعدين والسياحة والزراعة، بينما أصبحت المسيرات المناهضة للحكومة أمرا معتاد الحدوث بشكل يومي.