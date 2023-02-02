الخارجية الإسرائيلية: هدف زيارة كوهين إلى الخرطوم توقيع اتفاق سلام مع السودان هذا العام

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل قليل، إن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم تهدف إلى توقيع اتفاق سلام مع السودان في وقت لاحق من هذا العام.



وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية.



وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق بأن إيلي كوهين، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، لإبلاغ المراسلين بشأن زيارة تاريخية تردد أنها مرتبطة بالعلاقات مع السودان.



وتزامنًا مع تداول أنباء بشأن انضمام السودان لاتفاقيات إبراهام قريبًا، كتب المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».



من جهته، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم اليوم، والتقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



كما ذكرت وكالة «رويترز»، أن وفدًا إسرائيليًا زار السودان؛ لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين.



وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في وقت سابق، أن السودان قد ينضم قريبًا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.



وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الخرطوم بوساطة أمريكية، لافتة إلى وجود إمكانية لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.