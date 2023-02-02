كريمونيزي يطيح بروما ويرافق فيورنتينا إلى المربع الذهبي ببطولة كأس إيطاليا

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أطاح فريق كريمونيزي بمضيفه روما من بطولة كأس إيطاليا بعدما تغلب عليه 2 / 1 مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية التي شهدت أيضا فوز فيورنتينا على تورينو 2 / 1 .

وافتتح سيريل ديسرس التسجيل لكريمونيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم جاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 49 وسجله زكي شيليك لاعب روما بالخطأ في مرمى فريقه الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، رد روما بهدف وحيد سجله أندريا بيلوتي.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، صعد فريق فيورنتينا إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على ضيفه تورينو 2 / 1 .

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم فيورنتينا بهدفين في الشوط الثاني سجلهما لوكا يوفيتش وجوناثان ايكوني في الدقيقتين 65 و90 .

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، رد تورينو بهدف وحيد سجله يان كرامو.

وكانت منافسات دور الثمانية قد افتتحت مساء الثلاثاء بفوز إنتر ميلان على أتلانتا 1 / صفر.

وتختتم منافسات دور الثمانية مساء اليوم الخميس بمباراة يوفنتوس أمام لاتسيو.