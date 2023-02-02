شولتس: انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا شرط للمفاوضات حول إنهاء الحرب

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن إمكانية إجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا لن تكون متاحة، قبل أن تبدي روسيا استعدادها لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة.



وفي فقرة طرح أسئلة مع مواطنين، قال شولتس في مدينة ماربورج مساء اليوم الخميس:" أنا متأكد تماما من أنه في اللحظة التي يوضحون فيها أن الطريق ممهد لسحب القوات سيكون فيها الطريق ممهدا أمام المحادثات مع أوكرانيا" مشيرا إلى أنه عندئذ ستكون هناك أيضا إمكانية للتفاهم "لكن لا يزال يتعين علينا أن نعمل قليلا من أجل ذلك".



واقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الاثنين الماضي بعد محادثات مع شولتس في برازيليا إجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب بوساطة دول مثل البرازيل أو الصين.



وفي المقابل، ترفض أوكرانيا المفاوضات طالما لم تنسحب القوات الروسية بالكامل من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم.



يشار إلى أنه بعد أن أعلنت ألمانيا ودول غربية أخرى توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا، أعلنت القيادة الروسية مؤخرا تراجعها عن فكرة إجراء مفاوضات سلام.