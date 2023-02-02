تشتهر شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، بسياراتها الشهيرة مثل السيارة الصالون الكلاسيكية الفارهة "الفئة السابعة" الصالون وسيارتها باهظة الثمن إكس.إم من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" وسيارتها الرياضية "الفئة الثالثة".

وإلى جانب هذه السيارات الشهيرة، حققت السيارة الأصغر إكس1 إس.يو.في شعبية متزايدة وهي الآن واحدة من الأفضل مبيعا بين سيارات الشركة الألمانية الشهيرة.

وفي حين لم يعد العديد من الشركات المنافسة تتيح لعملائها الاختيار بين الفئة التقليدية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، والفئة الكهربائية، فإن السيارة بي.إم.دبليو آي.إكس1 تتيح الخيارين إلى جانب خيار ثالث وهو السيارة الهجين.

ورغم أن سعر السيارة الكهربائية آي.إكس1 يبدأ من 55 ألف يورو، فإنها مازالت أرخص سيارة كهربائية تنتجها بي.إم.دبليو، وهو ما يجعلها بشكل غير مباشر خليفة السيارة الرائدة آي3 من بي.إم.دبليو.

وفي حين يصل مدى السيارة آي 3 المزودة ببطارية بقدرة 33 كيلووات ليصل مداها إلى 300 كيلومتر، تستخدم بي.إم.دبليو بطارية بقدرة 65 كيلووات في السيارة آي.إكس1 ليصل مداها إلى 440 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. كما يمكن شحن البطارية في هذه السيارة من خلال فتحة كهرباء حائطية بقدرة 22 كيلووات مع تيار بقوة 130 كيلووات.

وتعتبر السيارة آي.إكس1 أول سيارة كهربائية تنتجها بي.إم.دبليو، وتقدم هذا النوع من التنوع في الأداء، والذي أصبح منذ وقت طويل جزءا أساسيا من هوية العلامة التجارية الألمانية الشهيرة.

وتوفر بي.إم.دبليو السيارة آي.إكس1 "زر التعزيز" الأكثر استخداما في السيارات الرياضية، وكما لو أن المحرك البالغة قوته 200 كيلووات/272 حصانا لا يكفي. كما يمكن تنشيط قوة إضافية بقدرة 30 كيلووات/41 حصانا من خلال إلكترونيات لزيادة التسارع خلال 10 ثوان. وهذه التجهيزات مفيدة بشكل عام عند محاولة زيادة السرعة بشكل مفاجئ لتجاوز سيارة أخرى على الطريق، في حين تستطيع السيارة الوصول إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6ر5 ثانية.

وتوفر السيارة آي.إكس1 محركا مفعما بالحيوية لكن استخدام نظام الجر الأمامي في السيارة والمصمم لتشغيلها على أوضاع سياقة متعددة، يحتم تقديم بعض التنازلات. ويقول المنتقدون إن السيارة أقل حدة في القيادة من سابقتها آي3.

ونظرا لأن البطارية تحتاج إلى مساحة أكبر من سطح السيارة، فإنه لا يوجد فيها مقعد خلفي منزلق، على عكس السيارات التي تعمل بمحركات الوقود الداخلي. كما أن مقدمة السيارة يجب أن تكون مصممة لاستيعاب محرك تقليدي، لذلك لا يوجد في السيارة آي.إكس1 صندوق أمتعة أمامي ولا صندوق خلفي كمساحة تخزين إضافية.