ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 31 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل السعيد احمد نعيم بكلية العلوم، إبراهيم السيد عبيد بكلية التجارة، محمد فتح الله أبو اليزيد بكلية الزراعة، محمد كمال النمر، عبد السلام أحمد عبد السلام، عادل ماهر وهبة، صالح محمد شلبي، حاتم فؤاد شعيشع بكلية الهندسة، عبد الله أحمد الصاوي، محمد عبد الرؤوف توفيق، عمرو محمود سعد، محمد على عبد الله، هبه عبد الجليل محمود بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من جيهان فتح الله أبو اليزيد بكلية العلوم، ياسر السيد جميل، اشرف محمد أبو الهيثم، ايمن ربيع عبد القادر، هبة علي يعقوب، حسين الطيبي سليم بكلية الهندسة، شيماء السيد صلاح، نجلاء إبراهيم المحمدي، مي محمد حامد عبد السلام بكلية الزراعة، هبة السيد شرف الدين، نهى رمضان السويدي بكلية الطب، مها أحمد الرزاز، وسام حمدي عبد السميع بكلية التربية، مروة كمال فؤاد بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من نورهان فتحي النشار بكلية الصيدلة، نور الهدى عابدين، آية عبد المنعم أبو اليزيد، محمد زكريا وفا، أميرة قمر الدولة، أسماء علي الفقي، إيمان كامل رفعت، شيماء جمال الدين عبد الرحيم، إسراء صالح أمين، رباب علاء كشك، سمر رضا عمار، دينا حسن مصطفى، أية أشرف فودة، سامح محمد الحارتي، محمد علي عشيبة، سالي محمد عيد، أحمد مسعد الغلبان، نوران إبراهيم خليل، هاجر أحمد خالد، أحمد يوسف أمين، منى عبد العزيز السيد، داليا مصطفى حنوره، نسرين محمد أبو أدرة، ميادة محمد عزب، محمد إبراهيم المعداوي، مي محمد مهران، إسراء عبد الحميد علي، آلاء حسين يوسف، دعاء السيد الجيزاوي، هند جلال بيومي بكلية الطب، رحاب شهاب الدين رجب بكلية طب الأسنان والموافقة على منح (177) درجة دبلوم، وعدد (100) درجة ماجستير، وعدد (56) درجة دكتوراة، وعدد (3) درجة دكتور الصيدلة.