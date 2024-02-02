الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات بنحو 26 مليون يورو لتركيا لدعم اللاجئين

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إنه سيرسل 26 مليون يورو (28 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى تركيا لدعم اللاجئين قرب الحدود السورية التي تضررت من الزلازل العام الماضي.

وقال مفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش في بيان للإعلان عن ذلك التمويل، إن التكتل "يواصل التضامن مع اللاجئين" في تركيا.

وفي السادس من فبراير العام الماضي، ضرب زلزالان بقوة 7ر7 و 6ر7 جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا، حيث لقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم، بحسب المفوضية.

ومن أصل 26 مليون يورو تم الإعلان عنها، سيتم توفير 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات التعليمية. وسيستخدم التمويل الآخر لتوفير خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي.

ويأتي التمويل على رأس تعهدات سابقة بتقديم المساعدات. وفي أعقاب الزلازل مباشرة، قدم الاتحاد الأوروبي لتركيا 400 مليون يورو للإغاثة من الكوارث.

ووفقا للمفوضية، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين شخص.