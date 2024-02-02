الزمالك يوجه رسالة للاعبيه بعد الرحيل عن النادي

وجه نادي الزمالك رسالة الى لاعبيه الذين تم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الزمالك عبر حسابه على موقع "اكس": "شكرا لكم على ما قدمتموه الفترة الماضية، وبالتوفيق في المستقبل".

تأتي تلك الرسالة بعدما استغنى الزمالك عن عدد من لاعبيه من بينهم من أمضى أقل من موسم في القلعة البيضاء حيث انتقل عمرو السيسي لاعب خط الوسط إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة انضمام ناصر ماهر للزمالك، كما حصل فيوتشر أيضا على كل من عبدالله محمد وياسر علي، كما انتقل محمد طارق إلى المصري وحاتم سكر إلى الإسماعيلي بعد حصولهما على الاستغناء، كذلك رحل كل من أحمد زكي وكريم عبدالحق ومصطفى شكري من اللاعبين الشباب.

وتعاقد الزمالك مع ٩ لاعبين هم أحمد حمدي ومهاب ياسر وعبدالله السعيد وسيف جعفر وياسر حمد وترافيس موتيابا ومحمد عاطف بالإضافة إلى محمد شحاتة