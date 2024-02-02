أدت الأمطار الغزيرة التي سقطت على الأراضي الفلسطينية طيلة الليلة الماضية، إلى إغلاق عدد من الشوارع، بسبب السيول وغمر عدد من الشوارع بمياه الأمطار.



ففي محافظة طوباس، أغرقت المياه الشارع الواصل بين بلدتي الفارعة وطمون، بالإضافة إلى الطريق الواصل بين بلدة الفارعة ووادي الباذان.



وفي طولكرم، تسببت السيول في إغراق شارع الكفريات الواصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية، ما اضطر بلدية طولكرم لإغلاق الشارع بالسواتر الترابية، خشية أن يصل المواطنون إلى ذلك المكان.



وحذر الدفاع المدني الفلسطيني، المواطنين، من الاقتراب من الأودية وأماكن تجمع المياه وذلك حفاظا على سلامتهم.



وناشدت إطفائية بلدية نابلس، المواطنين، أخذ أعلى احتياطات الأمن والسلامة في ظل الأجواء الباردة والضباب المنتشر في أنحاء المدينة، ودعتهم إلى عدم التحرك بالمركبات إلا للضرورة القصوى، وإشعال أضواء الضباب أثناء التحرك بالمركبة للضرورة والتأني في السرعة قدر الإمكان.