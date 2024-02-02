الهلال الأحمر بسيناء: المطبخ الإنساني يبدأ خلال أيام لإيصال 10 آلاف وجبة يومياً لغزة

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن «مصر بطليعة الدول المساندة للقضية الفلسطينية قولا وفعلا منذ السابع من أكتوبر»، مشيرا إلى تسليم أولى دفعات المساعدات الإنسانية في الثامن أكتوبر إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، إلى عبور أول قافلة مكونة من 20 شاحنة للقطاع المحاصر بالتزامن مع انعقاد قمة السلام بالقاهرة .

كما أشار إلى إطلاق المطبخ الإنساني بهدف توزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميا إلى قطاع غزة، موضحا أن العمل جار على قدم وساق من أجل البدء الفعلي خلال أيام قليلة.

ونوه إلى توجيه القيادة السياسية على أهمية عدم قصر الدور المصري على إيصال الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية وحسب، لا سيما في ظل حلول فصل الشتاء، لافتا إلى تطوع حوالي 50 شابا من شباب الهلال الأحمر المصري بالمطبخ الإنساني.

وأشار إلى إقامة الهلال الأحمر المصري لمخيم خان يونس بنحو ما يقارب 1000 خيمة لأكثر من 6 آلاف نسمة بخان، معربا عن أمله في انتهاء الحرب الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين في القريب العاجل، لا سيما قبل حلول شهر رمضان المبارك.