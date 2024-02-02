آبل تسجل نموا في الربع الأول بفضل الطلب المتزايد على هواتف آيفون

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أعلنت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل"، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الخميس تسجيل صافي أرباح بلغ نحو 34 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 30 ديسمبر الماضي، مدعومة بمبيعات هواتف آيفون.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% إلى 6ر119 مليار دولار، وهي أول زيادة في الإيرادات بعد أربعة فصول من التراجع.

وفي قطاع الصين، والذي يشمل أعمال "آبل" في تايوان وهونج كونج، سجلت الشركة الأمريكية انخفاضا في الإيرادات بنحو 13%.

وقالت الشركة بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس إن هواتف "آيفون" مثلت مجددا قوة دافعة مع زيادة في المبيعات بنحو 6% لتصل إلى 7ر69 مليار دولار.

ووفقا للمحللين، أصبحت شركة "آبل" لأول مرة في العام الماضي أكبر مزود للهواتف الذكية في العالم، متجاوزة شركة سامسونج الكورية الجنوبية المتصدرة منذ فترة طويلة.

وتجاوزت مبيعات "آيفون" توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يبلغ متوسطها 55ر68 مليار دولار. وتم طرح "آيفون-15" الجديد للبيع في سبتمبر الماضي.

وبالمقابل، فشلت الشركة في تلبية توقعات السوق في مجال الخدمات، وأجهزة كمبيوتر "ماك" وأجهزة "آيباد". وانخفض سعر السهم بنحو 6ر1% في فترة ما بعد ساعات التداول.

وبشكل عام، زادت أرباح شركة أبل بنسبة 13% لتصل إلى 9ر33 مليار دولار.

وقال تيم كوك، رئيس شركة آبل: "اليوم، تعلن شركة آبل عن نمو في إيراداتها للربع المنتهي في ديسمبر مدعوما بمبيعات آيفون، وسجلت إيرادات قياسية على مدار تاريخها في الخدمات".