النيابة تطلب تحريات مصرع وإصابة شخصين في سقوط سقف مخزن بالإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث الجنائية، حول حادث مصرع شخص يدعى "أ.ص.أ"، 15 عاما، وإصابة آخر كان برفقته "هارب"، وذلك إثر سقوط أجزء من سقف وسور مخزن شركة بطاريات، كائن في شارع محطة السوق، تقاطع شارع 20 قبلي خط القطار.

كما طلبت النيابة أقوال مسؤولي حراسة المخزن، ومدها بتقرير الطب الشرعي بشأن الجثة، لبيان أسباب الوفاة، ومشاهدة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث إن وجدت، مع ضبط وإحضار المصاب "الهارب"، والتصريح بتسليم الجثة لأسرتها لمواراتها الثرى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، وغرفة عمليات حي شرق، بمصرع صبي، وإصابة آخر "هارب"، إثر سقوط جزء من سقف عنبر تخزين تابع لمصنع شركة "ف" وجزء من السور.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي، مصرع شخص مقيم في عزبة سلام، البر القبلي، وليس له علاقة بالمكان، وإصابة أخر "هارب" فجرى استجواب الخفير المكلف بحراسه المخازن حول ملابسات الواقعة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.