أوكرانيا: طائرات مسيرة روسية تقصف محطة طاقة وسط البلاد

هاجمت روسيا جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وقصفت محطة طاقة فرعية في مدينة "كريفي ريه"، بوسط أوكرانيا طبقا لما ذكرته شركة تشغيل الشبكة "أوكرينيرجو" في بيان على تطبيق /تليجرام/.

وطبقا لشركة "أوكرينيرجو" والسلطات المحلية، فإن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 40 ألف أسرة وشركتي تعدين، مما أدى في بادئ الأمر إلى تقطع السبل بـ113 من عمال المناجم تحت الأرض، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتمكن معظم عمال المناجم في نهاية المطاف من الفرار، على الرغم من أن 19 منهم مازالوا ينتظرون ​​إخراجهم، حسب أولكسندر فيلكول، عمدة المدينة، على تطبيق "تليجرام".

وقالت شركة الطاقة إن أطقم من مشغل الشبكة وخدمات الطوارئ تزور موقع الهجوم لتقييم الأضرار ومن المتوقع البدء في عمليات إصلاح، بعد الفحص على الفور.

وذكر مسئولون بالدفاع الجوي على تطبيق /تليجرام/ أن أوكرانيا أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة، تم إطلاقها على البلاد، مشيرين إلى أن "الضربة كانت موجهة إلى مرافق البنية التحتية الأساسية".

وكانت روسيا قد هاجمت محطة كهرباء فرعية منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في منطقة "دنيبروبتروفسك" وسط البلاد، فيما كان أكبر هجوم بطائرات مسيرة، منذ الثاني من يناير. واستهدف ذلك القصف أيضا بنية تحتية عسكرية ومدنية بالقرب من خط المواجهة.

يأتي الهجوم الروسي ردا على قيام أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة ليل الأربعاء/الخميس على مقاطعة بيلجورود، وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق المقاطعة وواحدة فوق كورسك.