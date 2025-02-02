مدرب منتخب مصر: نسعى لتحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم للقوة البدنية

أكد عادل العسال المدير الفني لمنتخب القوة البدنية أن لاعبي الفراعنة يقدمون أداء مميز خلال اليوم الأول من بطولة كأس العالم في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

وأضاف "العسال" أن لاعبي مصر نجحوا في كسر العديد من الأرقام القياسية خلال أول أيام البطولة مما يشير إلى أننا على أعتاب تحقيق انجاز كبير غير مسبوق لمصر.

وأوضح أن مسؤولي اللعبة برئاسة محمود بركات يسعون خلال الفترة الماضية لتجديد دماء المنتخب الوطني وذلك عن طريق الإحلال والتجديد وإدخال العديد من اللاعبين الشباب والذين يمتلكون شغفا كبيرا لتحسين تصنيفهم وكسر المزيد من الأرقام القياسية.

وقال إن الاتحاد قام بعدة تجارب لاختيار عناصر المنتخب المصري والتي خاضها ما يقارب ال900 لاعب ولاعبة قبل أن يستقروا على قوام المنتخب الوطني المشارك بالبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 630 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة وهم: "أستراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا والمغرب وفلسطين بجانب مصر البلد المستضيف".

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

وأكد محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن هذه النسخة تشهد مشاركة خمس دول كبرى لأول مرة وهي انجلترا وفرنسا وتركيا وكازاخستان وأستراليا، مما سيزيد من قوة وصعوبة المنافسة خاصة مع تواجد قوى عظمى في رياضة القوة البدنية مثل انجلترا وكازاخستان.

وأضاف "بركات" أن البطولة ستشهد تواجد عربي قوي بمشاركة السعودية وسوريا والجزائر والمغرب والعراق واليمن ولبنان بالإضافة إلى فلسطين التي ستشارك بلاعبين.

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.