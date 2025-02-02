مصطفى محمد يواصل هوايته في هز الشباك

واصل النجم المصري مصطفى محمد هوايته المفضلة في هز الشباك بالتسجيل في مرمى ستاد ريمس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أوجيست دولون، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

وضع مصطفى محمد فريقه نانت في المقدمة مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 70 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت النتيجة تشير تقدم نانت بهدف عن طريق ماتيس أبلين في الدقيقة 42، بينما سجل جان كاستيليتو هدفا في مرماه نانت لصالح ستاد ريمس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من شوط المباراة الأول.