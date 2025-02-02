جيش الاحتلال يوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية

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وسع جيش الاحتلال نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية لتشمل قرى جديدة، حسبما أعلن بشكل رسمي اليوم الأحد.

جاء ذلك في وقت نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب منصات فلسطينية.

في غضون ذلك، أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطريق الواصل بين بلدة طمون، وقرية عاطوف جنوب طوباس بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر، بأن جرافات تابعة للاحتلال أغلقت الطريق بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين عبر الطريق الحيوي، والوصول إلى أماكن عملهم في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومنذ ساعات، ينفذ الاحتلال اقتحاما واسعا لبلدة طمون، ومخيم الفارعة، بمشاركة مئات الجنود المشاة، وعشرات الدوريات، وعدد من الجرافات الثقيلة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته المتكررة للقرى والمدن الفلسطينية، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتصعيد سياسة القمع.

ومنذ بدء العمليات العسكرية في الضفة في 21 يناير، سقط 36 شهيدًا فيما نزحت 3200 عائلة من مخيم جنين.