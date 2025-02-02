خالد الغندور يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع زيزو

أكد الإعلامي خالد الغندور، أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، خلال برنامج «ستاد المحور»: تواصلنا مع مصدر مهم جدًا داخل النادي الأهلي وشخص من صانعي القرار وسألناه هل من الممكن أن ينضم زيزو للأهلي«.

وأضاف: «الإجابة بكل وضوح نعم من الممكن أن ينضم للأهلي»، مصيفًا: «المصدر أكد أن زيزو من أهم اللاعبين في مصر وإضافة قوية لأي نادي واللاعب عقده يخلص بنهاية الموسم».

وواصل: «المصدر شدد أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع زيزو أو والده.. في بعض الوكلاء تواصلوا مع مسؤولين في الأهلي وأكدوا إن في رغبة من جانب معسكر زيزو للانضمام للأهلي».

وأتم: «المصدر قال إن الأهلي لن يتخذ أي خطوة تجاه زيزو إلا في حالة تواصل مباشر من اللاعب أو والده بعد نهاية عقده لأن الأهلي لن يدخل في مزايدة مع الزمالك وهذا كان شرط الأهلي أيضا في وقت سابق عندما تم التواصل مع العامري فاروق رحمة الله عليه».